Pesquisa indica que o futebol é o que mais atrai os pais na tv

Em celebração ao Dia dos Pais, no próximo domingo (13), a Kantar IBOPE Media realizou um levantamento sobre os programas de TV favoritos desse público. Entre os gêneros mais consumidos pelos pais, se destacam os programas de Futebol, Carros e Motores e Jornalismo – ou seja, esses gêneros são mais assistidos por eles do que pela média da população. Os dados são do Target Group Ratings TV, solução que analisa a audiência comportamental dos telespectadores.

Além da análise por gêneros, também foi possível observar que os pais são 46% mais propensos a acompanhar partidas de futebol, 26% mais inclinados a assistir programas sobre carros e motores e 6% mais predispostos a consumir jornalismo na televisão.

Ainda de acordo com a Kantar IBOPE Media, em praticamente todos os horários, os pais assistem mais TV do que os homens com mais de 18 anos em geral. A exceção é o período da madrugada, entre 2h e 6h. Ao comparar os dois públicos, o pico de consumo de TV dos pais é entre 19h e 23h.

Os dados foram coletados em junho de 2017, nas capitais e regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Campinas e Distrito Federal.

TV em outras telas – De acordo com o Target Group Index, outra solução da Kantar IBOPE Media para compreender hábitos e comportamentos do consumidor, os pais estão explorando a possibilidade de consumir conteúdo televisivo por diversas plataformas. Nos últimos quatro anos, o número de pais brasileiros que possuem mais de um device entre televisão, computador, smartphone e tablet aumentou consideravelmente, de 69% em 2014 para 75% em 2017. Para este levantamento foram entrevistadas 21.504 pessoas, entre 12 e 75 anos, nos mercados atuantes da Kantar IBOPE Media no Brasil.

Sobre a Kantar IBOPE Media

A Kantar IBOPE Media é a divisão latino-americana da Kantar Media, líder global em inteligência de mídia. A empresa oferece as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada de decisão.

Parte do grupo Kantar - braço do Grupo WPP responsável pela gestão de informação - a Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países latino-americanos.

