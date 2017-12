Juventude promove 2ª edição da Feira da Empregabilidade neste sábado (16)

A última edição da Feira da Empregabilidade deste ano de 2017 acontece no próximo sábado (16), a partir das 8 horas da manhã . Promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, a feira reúne jovens com idade entre 15 e 29 anos que buscam uma oportunidade para mudar de emprego ou ingressar no mercado de trabalho e empresas e entidades parcerias que estão a procura de mão de obra qualificada para atender a demanda.

Durante o evento haverá também a entrega de certificados para mais de 100 alunos que concluíram os cursos do Telecentro da Juventude.

“Os jovens são os que mais encontram dificuldades dentro do mercado de trabalho, porque a exigência dos empregadores está alta e a qualificação, muitas vezes, não vai ao encontro com que estão procurando. Por isso, realizamos essa feira para que tanto os jovens quanto as empresas possam encontrar caminhos para a contratação”, disse o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

Segundo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), realizado no mês de outubro de 2017, Campo Grande possui um saldo negativo de 810 vagas de emprego, somando a quantidade de vagas abertas e o número de pessoas que saíram dos empregos.

A realização do evento fecha um ciclo de formação profissional que atua com o jovem desde a concepção psicossocial, passando pelas aulas teóricas e finalizando com o encaminhamento para o mercado de trabalho.

“É uma tríplice estruturação pessoal”, destacou o subsecretário. Esses pilares são constituídos pelos Cursos de Capacitação Profissional e Telecentro da Juventude. “Os jovens não são obrigados a participarem e sim convidados. São cursos totalmente gratuitos e que promovem uma melhora na vida do cidadão”, disse Maicon Nogueira.

O Curso de Capacitação Profissional é desenvolvido em parceria com a faculdade Novoeste, que disponibiliza o espaço para que profissionais liberais, empresas e entidades que atuam com os jovens promovam palestras e dinâmicas voltadas para o desenvolvimento interpessoal de cada jovem. Durante o curso são aplicadas técnicas de coaching, comportamento organizacional, marketing pessoal, liderança, empreendedorismo, criatividade e inovação.

Já o Telecentro da Juventude é um projeto pioneiro em Campo Grande, em parceria com o Ministério das Comunicações, e oferece cursos on-line de atividades que atendam a demanda do mercado de trabalho campo-grandense. Entre as principais atividades estão a de Secretariado Executivo, Departamento de Pessoal e Tecnologias.

“As ações para os jovens englobam uma série de atividades e entre elas está a proposição de oportunidades para que possam entrar no mercado de trabalho. É preciso atuar em todas as frentes e garantir as chances de desenvolvimento”, disse o responsável pelo evento, Carlos Roboton.

A 2ª Feira da Empregabilidade conta com a parceria de empresas de diversos setores industriais e comerciais. Entre eles estão o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a Fundação Social do Trabalho (Funsat), a superintendência regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), a Associação Brasileira de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul (ABRH – MS), o Instituto Mirim de Campo Grande, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), o Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul (CIN), a MRV Engenharia, a Educa + Brasil, o Lions Club, o Rotary Club, os Escoteiros do Brasil, a BTCC Conexão Cliente, a Skill Recursos Humanos e a Empodera.

As empresas que desejarem participar desta edição e colocar stands com materiais e pessoal podem entrar em contato com a Subsecretaria de Políticas para a Juventude.