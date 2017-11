Juventude homenageia voluntários que contribuíram com ações para os jovens da capital

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude da prefeitura de Campo Grande promove, nesta segunda-feira (27), a partir das 19 horas, no plenário da Câmara dos Vereadores, a entrega de certificados para mais de 100 pessoas que participaram dos programas desenvolvidos pelo órgão público em benefício do desenvolvimento do jovem campo-grandense. A homenagem, que tem como tema o “Protagonismo da Juventude Campo-Grandense”, contará com a presença do secretário Nacional de Juventude, Assis Filho e autoridades municipais e estaduais.

Na solenidade serão homenageados empresários, professores, secretários, políticos, músicos, estudantes universitários e representantes das esferas públicas municipal, estadual e federal. A participação voluntária dessas pessoas permitiu diversas ações, entre elas o Cursinho Levanta Juventude, voltado para estudantes de escolas públicas que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); o Curso de Capacitação Profissional, promovendo palestras visando a formação do jovem para o mercado de trabalho; e a Ação Jovem, que levou atendimento público (saúde, orientações, apresentações musicais, cadastramento para cursos e outras atividades) para os bairros Coophasul, Aero Rancho, Ana Maria do Couto e Jardim Carioca. Este ano haverá mais uma edição da feira que acontecerá no dia 3 de dezembro no bairro Jardim Caiobá.

O subsecretário municipal de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira destacou que foram feitas ações importantes que movimentaram muitas pessoas. “As atividades contribuíram, de forma significativa, para mudar a forma como os jovens enxergam o mundo. Temos um agradecimento especial a cada uma das pessoas que doaram seu tempo e conhecimento em favor de outras pessoas”, reconheceu.

O coordenador de ações da Subsecretaria, Wilson Lands, epxlica que a solenidade de entrega do certificado prestigia e valoriza o sentimento colaborativo que os voluntários tiveram durante esse ano. “ Muitas das ações tiveram êxitos maiores do que o esperado devido à disponibilidade e a determinação das pessoas que, de alguma forma, contribuíram para o fortalecimento das atividades e proporcionaram que os jovens tivessem oportunidades de formação profissional, lazer e crescimento pessoal”, pontuou lembrando que a homenagem é simbólicae que os grandes beneficiados dessas ações foram os jovens de todas as regiões de Campo Grande.