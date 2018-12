Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus em Belo Horizonte

A Justiça de Minas Gerais suspendeu em decisão de caráter liminar, neste domingo, 30, o aumento no preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte. A ação que, ao menos por enquanto, travou o reajuste havia sido impetrada pelo movimento Nossa BH.

A tarifa do transporte coletivo nas principais linhas na capital mineira iria de R$ 4,05 para R$ 4,50 e seria cobrado a partir deste domingo, segundo anunciou a prefeitura de Belo Horizonte. O reajuste também virou alvo do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), que na última sexta-feira, 28, instaurou inquérito para investigar o aumento.

A promotoria agiu com base em manifestação de outro movimento, o Tarifa Zero. Em nota, o movimento, apesar de comemorar a suspensão da nova tarifa, afirmou que seria necessário mais mobilização para garantia de direitos. O texto diz que "decisões judiciais podem ser revertidas" e chama a população para manifestação marcada para o próximo dia 10 no centro de Belo Horizonte.

Via BHTrans, que gerencia o setor, a prefeitura de Belo Horizonte confirmou a liminar concedida pela Justiça, mas não se posicionou sobre a derrubada do aumento. Segundo a assessoria de comunicação, o município ainda não teria sido notificado da decisão.