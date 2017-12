Justiça prorroga atuação da Força Nacional no Amazonas

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 11, a tropa será usada para apoiar ações da Polícia Militar no controle do Sistema Prisional do Estado do Amazonas. - Foto: James Tavares / G1

O Ministério da Justiça prorrogou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Amazonas até janeiro. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 11, a tropa será usada para apoiar ações da Polícia Militar no controle do Sistema Prisional do Estado do Amazonas.