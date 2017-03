Justiça pede que juiz reconsidere sentença sobre transgêneros nos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos cancelou nesta segunda-feira as audiências sobre o caso de um estudante transgênero que pedia acesso ao banheiro de sua preferência, afirmando que a diretriz do governo federal mudou após a chegada do presidente Donald Trump.

A decisão pede que a Corte de apelações do quarto circuito reconsidere sua decisão que permitiu ao estudante transgênero Gavin Grimm utilizar o banheiro masculino. A decisão, tomada no ano passado, havia sido baseada em uma diretriz do Departamento de Educação que foi criada durante o governo de Barack Obama, mas que foi retirada por Trump no mês passado.

A corte pediu que a escola do condado de Gloucester e a União Americana de Liberdades Civis que revissem a decisão.

"Nada sobre a decisão de hoje significa uma mudança da Lei. A diretriz e a Constituição protegem Gavin e outros estudantes Transgêneros da discriminação", afirmou Joshua Block, advogado que representa o garoto.Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários