Justiça mantém aumento de velocidade nas marginais de São Paulo

Em julgamento na manhã de hoje (9), três desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiram, por unanimidade, manter o aumento da velocidade das marginais Tietê e Pinheiros até que seja julgado o mérito da questão.

Os desembargadores analisaram nesta quarta-feira um recurso contra a decisão da desembargadora Flora Maria Tossi Silva, que derrubou uma liminar e permitiu que a prefeitura aumentasse os limites da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. No julgamento, os três desembargadores mantiveram a decisão da juíza.

A velocidade nas marginais foi reduzida na administração de Fernando Haddad (2013-2016) como parte de um programa de segurança no trânsito, mas foi promessa de campanha do atual prefeito, João Doria, que, assim que assumisse a prefeitura, ampliaria a velocidade nas pistas local, central e expressa de ambas as marginais.

Por decisão de Doria, a velocidade seria aumentada no dia 25 de janeiro deste ano, mas a Justiça de primeira instância decidiu, em caráter liminar, atender a pedido da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (Ciclocidade) e suspender o aumento. Na ação, a Ciclocidade argumentou que a prefeitura não deu garantia de que a medida não colocaria em risco a vida de quem circula pelas vias. A prefeitura entrou com recurso contra a liminar, e o recurso foi analisado pela desembargadora Flora Maria Tossi Silva, que atendeu ao pedido da prefeitura e manteve o aumento da velocidade.

Procuradas pela Agência Brasil, nem a prefeitura, nem a associação comentaram, até este momento, a decisão de hoje do Tribunal de Justiça.

