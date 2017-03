Justiça manda Uber recontratar motorista demitido

A Justiça de Campo Grande determinou que a Uber recontrate, no prazo de 24 horas, um motorista que foi descredenciado do serviço por avaliações negativas de usuários.

Segundo o advogado do motorista, Leonardo Nunes, o cliente não teve acesso a nenhuma das avaliações, por isso, não teve como contestá-las ou se adequar às exigências do aplicativo.

Caso a empresa não cumpra a decisão, será multada em R$ 200 por dia. A ação também pede uma indenização de R$ 7 mil, uma vez que o motorista, perdeu 15 dias de trabalho e largou a atividade profissional anterior para se dedicar ao aplicativo.

Ainda segundo o advogado, a decisão é inédita e abre precedente em todo o país, o que pode fazer a Uber rever os critérios de informação sobre as avaliações dos motoristas.

Na semana passada, a Uber informou que realiza o descadastramento de motoristas parceiros nos casos de violação dos termos de uso da plataforma e que uma das hipóteses de violação é a baixa avaliação por parte dos usuários. Os motoristas precisam ter média de 4,6 (em uma escala de 1 a 5 estrelas) para continuar utilizando a plataforma.

A empresa informou ainda que a Justiça de outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais já confirmou que a Uber pode descadastrar motoristas parceiros que violem os termos de uso a qualquer momento. Ela argumenta que as avaliações do motorista parceiro pelo usuário e do usuário pelo motorista é que garantem que a plataforma mantenha-se saudável para as duas partes.

A reportagem entrou neste sábado (4) em contato com a assessoria da Uber, mas não obteve resposta.

Não há uma regulamentação nacional desse aplicativo. Em Campo Grande, o motorista que oferece transporte pelo Uber ainda está passando por uma regulamentação de documentos e cadastros.

Já em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, a 214 quilômetros de Campo Grande, desde fevereiro uma lei municipal proíbe o serviço, mas agora, os vereadores querem discutir novamente essa lei com a participação da população para estudar a possibilidade do município autorizar o Uber na cidade.

