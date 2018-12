Justiça manda reabrir rodovia interditada para obras em campos de Jordão

Uma liminar da justiça mandou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) suspender a interdição total da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso a Campos de Jordão, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo. Desde a quarta-feira, 5, a rodovia está totalmente bloqueada para obras de restauração em um viaduto que tem a estrutura comprometida. O trânsito está sendo desviado para rotas alternativas.

O juiz Silvio José Pinheiro dos Santos acatou um pedido a prefeitura de Monteiro Lobato, cidade da região, sob a alegação de que a interdição desviou todo o tráfego da rodovia para o centro da cidade. Os veículos pesados são obrigados a usar a SP-050 para chegar a Campos do Jordão.

Segundo a prefeitura, essa estrada está em precário estado de conservação e tem pontos com risco de deslizamento. A única balança que poderia aferir o peso dos caminhões carregados que passam pela região central de Monteiro Lobato está desativada há mais de um ano.

Ainda conforme a prefeitura, a obra no viaduto não é considerada emergencial pelo próprio DER. O município cobra um estudo sobre a segurança da SP-050 para avaliar se comporta o tráfego que está recebendo. O juiz aplicou uma multa diária de R$ 300 mil em caso de descumprimento.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira, 7, mas até a manhã deste sábado, 8, o DER não tinha sido notificado. Assim que o for, o órgão definirá que medidas serão tomadas.

O DER interditou totalmente a rodovia até o próximo dia 20 para construir uma armadura de reforço na laje superior do viaduto. A SP-050 passou a ser a rota para o tráfego procedente da Capital, parte do Vale do Paraíba e de outras regiões do interior, com destino a Campos do Jordão. Motoristas de veículos leves que vêm do Rio de Janeiro, estão usando a SP-123, a partir de Taubaté.