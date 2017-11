Justiça Estadual de Campo Grande realiza leilão eletrônico

Será leiloado apartamento com 78m² - Divulgação

A Justiça Estadual de Campo Grande, em conjunto com a leiloeira oficial Cida Fixer, realizam leilão eletrônico com encerramento no dia 11 de dezembro de 2017, às 12:20 horas, pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms.

Será leiloado apartamento com 78m² e vaga de garagem, localizado em Campo Grande. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms ou então pelo 0800-707-9272.