Justiça em Mundo Novo seleciona estagiários do curso de Direito

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários de Direito na comarca de Mundo Novo. Os interessados poderão fazer a inscrição na Secretaria do Foro da comarca do dia 24 de julho a 10 de agosto.

Podem participar os acadêmicos do 3° ao 9° semestre do curso de Direito, devidamente matriculados, com frequência comprovada, em instituições públicas e privadas reconhecidas pelo MEC.

A realização da prova está prevista para o dia 19 de agosto, das 8 às 11 horas, no prédio do Fórum, situado na Avenida Campo Grande, 375, no bairro Berneck. O candidato deverá apresentar-se no local com, no mínimo 30 minutos de antecedência, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta azul ou preta.

A prova será composta por 20 questões objetivas divididas entre conhecimento específico e Língua Portuguesa, além de uma redação.

O gabarito da prova objetiva será divulgado a partir de 48 horas após a data de realização das provas e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 25 de agosto.

O estágio terá duração de um ano, com jornada diária de cinco horas, de segunda a sexta-feira, e o estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

