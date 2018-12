Justiça Eleitoral atenderá na Capital em horário reduzido durante recesso de fim de ano

Da redação com informações da assessoria

Durante o recesso, a secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) também permanecerá fechada - Divulgação

A Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande trabalhará com horário reduzido no atendimento aos eleitores durante o recesso do Judiciário, que se dará entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro.

Os eleitores que precisarem justificar a ausência às urnas no segundo turno das eleições de outubro ou solicitar a primeira ou segunda via do título de eleitor, fazer o cadastramento biométrico, entre outros serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral, devem procurar os atendimentos nos dias 20,21,26,27,28 de dezembro e 02,03 e 04 de janeiro, das 12h às 15h.

Durante o recesso, a secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) também permanecerá fechada, bem como todos os Cartórios Eleitorais do interior.

Os atendimentos voltam ao normal no dia 07 de janeiro.