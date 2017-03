Justiça do Rio permite realização de Fla-Flu com torcida mista no domingo

O desembargador Gilberto Clóvis Farias Matos, da 15ª Câmara Cível, deferiu liminar suspendendo a decisão que determinava torcida única na final da Taça Guanabara, entre Flamengo e Fluminense. A partida será realizada no domingo (5), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

A decisão foi anunciada na tarde desta sexta-feira (3), após recurso impetrado pelos dois clubes cariocas, pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e pelo governo do estado. Decisão anterior da Justiça determinava a realização de jogos entre os quatro grandes times do Rio de Janeiro com torcida única, a fim de evitar casos de violência, como o registrado no dia 12 de fevereiro, no Engenhão, durante jogo entre Flamengo e Botafogo. Na ocasião, uma briga resultou na morte do torcedor botafoguense Diego Silva dos Santos, do lado de fora do estádio.

Veja Também

Comentários