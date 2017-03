Justiça do Rio decreta prisão temporária de acusados da morte de argentino

A Justiça do Rio decretou a prisão temporária de três acusados de envolvimento na morte do turista e jogador de futsal argentino Matías Sebastian Carena, de 28 anos. A decisão da juíza Angélica dos Santos Costa, do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), determina a prisão, pelo prazo de cinco dias, de Pedro Henrique Marciano, chamado de PH, Júlio César Oliveira Godinho e Valterson Ferreira Cantuária, conhecido como Tody Cantuária, que é ex-integrante do grupo de pagode Karametade. O TJRJ informou que o processo, ainda em fase de inquérito, foi distribuído para a 3ª Vara Criminal, mas a decisão sobre as prisões foi tomada pelo plantão judiciário.

De acordo com o TJRJ, os três foram indiciados pela morte de Matias, que aconteceu na madrugada de domingo (26) após uma briga na saída do bar e restaurante Barzin, em Ipanema, zona sul do Rio. Os pedidos de prisão foram encaminhados pela Delegacia de Homicídios que investiga o caso. Os agentes analisaram as imagens obtidas no estabelecimento e de câmeras das ruas próximas ao Barzin.

Ontem (27), o delegado titular da DH, Fábio Cardoso Júnior, disse que Matías Carena morreu vítima de uma pancada na cabeça. “A necrópsia feita no corpo da vítima aponta que a causa mortis foi uma contusão no crânio”, disse o delegado.

Conforme a polícia, ainda dentro do bar, houve um desentendimento sobre o preço da conta cobrada pelo bar, entre alguns clientes brasileiros e o grupo com dois argentinos e um brasileiro, que acompanhava Matías. Do lado de fora, as provocações continuaram e resultaram na briga. O jogador tentou se afastar, chegou a atravessar a rua, mas foi agredido e caiu.

Também ontem, o delegado informou que Matías levou um soco no rosto, caiu e bateu com a cabeça em um degrau de uma loja na calçada em frente ao bar, para onde tinha ido na tentativa de escapar da confusão. Depois disso, mesmo caído no chão, foi espancado, inclusive com o uso de uma muleta. O argentino chegou a ser levado pelos amigos ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas chegou morto na unidade.





