Justiça do Rio decreta a falência da churrascaria Porcão

A Justiça do Rio de Janeiro decretou no último dia 7 a falência de um ícone carioca, a churrascaria Porcão Licenciamentos e Participações e de sua incorporadora, a Brasil Foodservice Manager. A decisão foi tomada pelo juiz Paulo Assed Estefan, em exercício na 7ª Vara Empresarial do Rio.

Segundo nota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a empresa Hard Rock Café cobra do Porcão uma dívida de R$ 682 mil.

“O valor havia sido repactuado entre as duas empresas de uma dívida total de R$ 4,8 milhões. A Hard Rock Café apresentou nos autos um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e informou que, mesmo após o título ser protestado, o Porcão não quitou o valor, caracterizando-se assim a inadimplência”, informa o Tribunal de Justiça.

Ao decretar a falência do Porcão, o juiz observou que o artigo 94 da Lei de Falências (Lei 11.101/2005) permite que um pedido do tipo seja feito quando uma empresa tiver um crédito protestado, e não pago, superior a 40 salários mínimos. Por isso, segundo o juiz, não é necessária “comprovação da insolvência financeira do devedor, o que importa dizer estarem presentes os requisitos da legitimidade e do interesse processual em favor da requerente”.

Segundo o TJRJ, a sentença determina que o “os credores devem apresentar ao administrador judicial as habilitações ou impugnações de crédito, no prazo de 15 dias após a publicação do primeiro edital com esta decisão e a relação de credores no Diário Oficial, excetuando-se as de natureza trabalhistas, que deverão ser processadas perante a justiça especializada”. E ainda que todas as ações e execuções contra o Porcão ficam suspensas, “com a ressalva das ações que demandarem quantia ilíquida, as quais prosseguirão no juízo no qual tiverem em trâmite”.

