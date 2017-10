Justiça determina prisão de traficantes acusados de torturar jovens na Rocinha

Sete traficantes tiveram mandados de prisão temporária expedidos na madrugada deste sábado (30) pelos crimes de tortura e associação para o tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, eles foram indiciados no inquérito da 11ª Delegacia, da Rocinha, por terem torturado dois adolescentes, na última quarta-feira (27). Os jovens foram resgatados horas depois por fuzileiros navais que integravam as forças de ocupação da comunidade.

Uma equipe da delegacia cumpriu na manhã de hoje, no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, o mandado de prisão contra um dos sete acusados, Carlos Alexandre Camelo da Silva, de 19 anos. Ele foi para o hospital após ter sido esfaqueado ontem (29) pelo pai de um dos adolescentes torturados.

Os outros seis são Jefferson Lopes Farias, de 27 anos, Carlos Augusto Rodrigues Barreto, de 38, Washington de Jesus Andrade Paz, de 25, Vitor de Santos Lima, de 22, Lohan de Andrade Lima, de 19, e Neide Aparecida da Costa, de 42. De acordo com a Polícia Civil, há ainda um mandado de busca e apreensão de um menor de idade, também pela prática de tortura.

Os novos mandados de prisão e de busca e apreensão se somam aos 54 que já tinham sido expedidos contra os criminosos envolvidos nos confrontos na Rocinha desde o dia 17 de setembro. Desses, 12 já foram cumpridos. Ao todo, a 11ª Delegacia identificou 81 criminosos que participaram dos confrontos na comunidade.

Com mandado de prisão expedido pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo crime de homicídio qualificado, o chefe do tráfico de drogas na Rocinha, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, continua foragido. Depois de uma semana ocupada pelas Forças Armadas, a comunidade está patrulhada desde ontem por um contingente de 500 homens da Polícia Militar, incluindo soldados do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).





