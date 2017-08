Justiça decreta prisão temporária de suspeitos de atirarem em inglesa em Angra

A 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis decretou nesta segunda-feira (21) a prisão temporária dos quatro suspeitos de atirarem em uma turista, no último dia 6, no município, localizado na região da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro.

Erivelton José dos Santos, Valber Oliveira, Jacson Lima Ferreira e Patrick Nogueira Silva ficarão presos pelo prazo de 30 dias.

De acordo com o 33º Batalhão da Polícia Militar em Angra dos Reis, a inglesa Eloise Dixon, de 46 anos, foi baleada ao entrar, por engano, na comunidade Água Santa. Ela estava em um carro alugado com o marido e as filhas.

A turista foi levada para o Hospital de Japuíba, passou por uma cirurgia e de lá foi transferida para o Hospital Copa D'Or, na semana passada. Ela recebeu alta na última sexta-feira (18).

