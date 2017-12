Justiça decreta prisão de suspeito de matar ambulante no Rio

Ambulante sendo socorrido após os disparos; Odair dos Santos não resistiu e morreu no hospital - Foto: Guarda Municipal do Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária do suspeito de assassinar um vendedor ambulante em Copacabana, na zona sul da cidade. Odair dos Santos, de 31 anos, foi morto com quatro tiros na Rua Bolivar, no último sábado (23).

Segundo o Disque-Denúncia, o suspeito é Irisvaldo de Souza Santana, outro ambulante, de 23 anos, que já é considerado foragido da Justiça. Ainda de acordo com o Disque-Denúncia, Odair e o suspeito estavam brigando há três meses, por questões como os preços cobrados pelas mercadorias.





No último sábado, Odair foi morto depois de uma discussão. A Delegacia de Homicídios está fazendo diligências para tentar encontrar o suspeito. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia anonimamente pelos telefones (21) 98849-6099 e (21) 2253-1177.