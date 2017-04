Justiça de SP reverte decisão e julga avô culpado pelo estupro da neta

O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou nesta quinta-feira, 6, o delegado aposentado Moacir Rodrigues de Mendonça culpado pelo crime de estupro de sua neta L.A.M.M., quando ela tinha 16 anos. Hoje a jovem está com 19.

Com a decisão, fica revertida a sentença polêmica do juiz Eduardo Luiz de Abreu Costa, que, em maio do ano passado, absolveu Mendonça e o colocou em liberdade por entender que não havia "prova segura e indene de que o acusado empregou força física suficientemente capaz de impedir a vítima de reagir".

"Eu tinha convicção de que o Tribunal o condenaria. Agora só aguardo a decretação da prisão para que a vítima possa retomar sua vida", disse a advogada da jovem, Andrea Cachuf.

A jovem tinha 16 anos quando foi estuprada pelo avô, na época com 63 anos, em um quarto de hotel do Thermas dos Laranjais, em Olímpia, em 2014. Desde maio do ano passado, Mendonça, que chegou a ficar preso, foi solto, se aposentou como delegado e trabalha como advogado em Itu.

Após a sentença que soltou seu avô, L.A.M.M, que pesa ao redor de 40 quilos, foi internada e chegou a pesar 30 quilos, segundo ela. Atualmente, a jovem diz lutar para ajudar outras mulheres na mesma situação. Ano passado, ela criou a página TodasPorLAMM no Facebook e no Instagram.

