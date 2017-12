Justiça de Honduras adia declaração de resultado final das eleições

Manifestantes e a polícia entraram em confronto violento na noite de quinta-feira e nesta manhã na capital de Honduras no momento em que o atual presidente, Juan Orland Hernandez, superou o candidato da oposição, Salvador Nasralla, na contagem dos votos para comandar o país, em meio a notícias deque um problema operacional interrompeu o processo durante horas. Enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral de Honduras adiou a declaração do resultado final das eleições.

Nasralla alegou que houve fraude nas eleições e disse que não irá respeitar os resultados oficiais. Ele viu sua liderança em cinco pontos diminuir nos últimos dias, à medida que a contagem dos votos corria.

Na noite de quinta-feira, Hernandez estava à frente com mais de 45 mil votos, com cerca de 93% das urnas contadas. Ele tinha 42,9% dos votos, ante 41,4% de Nasralla. Fonte: Associated Press.