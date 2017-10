Justiça dá aval para que herdeiros de Garrincha recebam prêmio de R$ 100 mil

Onze herdeiros do jogador Garrincha, entre filhos e netos, vão dividir um prêmio de R$ 100 mil após a concessão de um alvará expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (10).

Segundo a Justiça estadual, como herdeiros, eles fazem jus ao dinheiro concedido aos jogadores que participaram das seleções brasileiras campeãs das Copas do Mundo promovidas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) nos anos de 1958, 1962 e 1970, conforme previsto na Lei 12.663/2012. Manoel dos Santos, o Garrincha, participou das seleções de 1958 e 1962 e morreu em 20 de janeiro de 1983.

