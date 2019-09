Justiça condena irmãos que usaram máscaras de 'La Casa de Papel' durante assalto

Dois irmãos foram condenados a 23 anos de prisão por tentativas de latrocínio - roubo seguido de morte - durante assalto a um mercado em Itajaí (SC). A dupla estava disfarçada com máscaras dos personagens da série espanhola "La Casa de Papel". Eles dispararam contra dois clientes que tentaram reagir ao roubo, e que foram socorridos em seguida.

Os irmãos estavam armados com revólveres quando anunciaram o assalto ao mercado, próximo do meio-dia. Eles conseguiram roubar R$ 400 do estabelecimento e fugiram em um carro que estava com a placa adulterada com fita isolante.

Cerca de três horas depois, a Polícia localizou a casa dos assaltantes e apreendeu as duas armas, munições, um colete à prova de balas, três aparelhos celulares e as duas máscaras usadas no assalto.

Os irmãos foram condenados pelas duas tentativas de latrocínio, por porte ilegal de armas e por adulterar sinal identificador de veículo.