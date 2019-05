Justiça condena dono de clínica por tortura

A Justiça de São Paulo condenou o antigo dono do Centro Terapêutico Ilha Comprida, no litoral paulista, e oito ex-funcionários pelos crimes de tortura, maus-tratos, cárcere privado e associação criminosa. A clínica atendia pacientes em tratamento para dependência química. Um dos réus também foi condenado por estupro. Ao todo, 101 crimes foram considerados na sentença. O dono da clínica, Rafael Renger, foi considerado o líder da quadrilha e sentenciado a 98 anos de prisão. Já para Humberto José Massoco de Souza, coordenador da instituição, foi determinada pena de 80 anos. Segundo a decisão, os pacientes eram submetidos a "intenso sofrimento físico e mental". A clínica foi fechada em 2015. A reportagem não localizou as defesas dos condenados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.