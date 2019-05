Júri condena a 21 anos mulher que matou a irmã por ter filho com seu marido

Uma mulher foi condenada a 21 anos e seis meses de prisão por matar a própria irmã, de 18 anos, em Concórdia, no oeste de Santa Catarina. A motivação seria um relacionamento da jovem, então com 14 anos, com o marido da acusada, com 61 anos à época. O envolvimento extraconjugal resultou em um filho, que atualmente tem quatro anos.

Conforme a acusação, na noite de 18 de abril de 2018, a vítima foi abordada pela irmã e o sobrinho enquanto caminhava. Ela teve as mãos amarradas e foi levada a uma comunidade no interior do município, onde foi atingida por dois disparos de arma de fogo.

O júri foi realizado na terça-feira, 30, sob presidência do juiz substituto Edipo Costabeber. Na acusação, atuou a promotora de justiça Mariana Mocelin, com assistência de Camila Raquel Hilgert.

A mulher de 33 anos foi condenada por homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e entrega da direção de veículo a pessoa não habilitada.

O cumprimento da pena será em regime fechado. Assim que o júri popular decidiu a sentença, a condenada voltou ao presídio em que estava desde a época do crime.

O marido da condenada e pivô do crime foi julgado na mesma sessão por tentar subornar uma testemunha de acusação.

Foi condenado a três anos e seis meses em regime aberto. O filho do casal, acusado de ter auxiliado no crime, tinha 17 anos e cumpre medida socioeducativa.