Juntos por Campo Grande: Parceria já mostra resultados pelas ruas da Capital

Pouco mais de dois meses após o anúncio do pacote de R$ 128 milhões em obras destravadas para a Capital, a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura e Câmara Municipal pelo programa Juntos por Campo Grande já começa a mostrar seus resultados pelas ruas da Capital.

Na rua Antônio Maria Coelho, foi concluída a revitalização da pista no trecho da Via Parque e seu contorno até chegar à avenida Mato Grosso. Nesta última, os trabalhos seguem em ritmo acelerado para recuperação da via.

As intervenções fazem parte da etapa D Mata do Jacinto. O projeto prevê a construção de um piscinão nos altos da Mato Grosso, com capacidade para 22 mil metros cúbicos e recapeamento de várias ruas: trechos da Mato Grosso, Antônio Maria Coelho, Hiroshima. No Parque dos Poderes será feita drenagem e recapeamento em vias como a avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

Nessa etapa, a contrapartida do Governo do Estado é de R$ 3,5 milhões somada aos recursos federais do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Pavimentação. As intervenções contam ainda com recursos de empréstimo via Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contratado em 2014, para quitação pelo município que também é executor da obra.

O projeto estava paralisado e a parceria das gestões municipal, estadual e com os vereadores conseguiu liberar os valores assegurando a execução dos trabalhos. Ao assinar convênio para repasse da contrapartida com a prefeitura, o governador Reinaldo Azambuja destacou o esforço conjunto para retomada das obras na cidade. “Nós vestimos a camisa de Campo Grande”, afirmou, em ato na Câmara Municipal.

Mais frentes de trabalho

O pacote de R$ 128 milhões em obras para a Capital – que conta com recursos federais, contrapartida do Estado que chega a R$ 15 milhões e execução da prefeitura – inclui também as seguintes obras: etapa 1 do Parque Linear do Bálsamo; contenção das margens do Rio Anhanduí e recuperação da pista; drenagem e asfalto no Nova Lima, Santa Luzia, Residencial Belinatti e etapa A da Mata do Jacinto; além da conclusão de obras no Atlântico Sul, Jardim Seminário, etapas B e E da Mata do Jacinto e Altos do São Francisco. Estão previstos ainda recursos para mobilidade urbana, com revitalização de vias estratégicas como a Calógeras. As obras estão sendo executadas de acordo com a liberação das licitações e já foram iniciadas em vários pontos da Capital.