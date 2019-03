Juntos Por Campo Grande: mobilidade urbana e fim de pontos de alagamentos

Rol de investimentos tem acessos à universidade e a shopping center

Campo Grande (MS) – Soluções para a mobilidade urbana e o fim de pontos de alagamentos estão contemplados no pacote de R$ 169 milhões da 2ª etapa do “Juntos por Campo Grande” – parceria entre Governo de Mato Grosso do Sul e Prefeitura da Capital.

Além do recapeamento na avenida Bandeirantes, uma reivindicação de muitos anos, o pacote contempla diversas obras importantes de mobilidade como a avenida Cônsul Assaf Trad, trajeto de quem vai ao Shopping Bosque dos Ipês, e avenida Tamandaré, via de acesso à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Na Cônsul Assaf Trad, além do recapeamento, a avenida receberá investimento em drenagem para acabar com os problemas de alagamentos próximos ao terminal Nova Bahia. A rua lateral àquela avenida também será pavimentada.

E para quem vai à UCDB haverá ainda uma nova opção de acesso que ajudará a ‘desafogar’ a avenida Tamandaré, pois o pacote de obras contempla a conclusão da pavimentação da Rua Marechal Câmara. A Universidade já inaugurou uma nova entrada para quem vier por aquela rua.

Segundo o reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos, os investimentos beneficiarão cerca de 10 mil alunos e funcionários que diariamente frequentam a instituição: “A pavimentação da Rua Marechal Câmara concluirá a terceira via de acesso ao campus, desafogando consideravelmente o tráfego de veículos principalmente nos horários de entrada e saída das aulas, nos períodos matutino e vespertino. Aguardávamos por essa obra há muito tempo e tenho certeza de que toda população do entorno da faculdade será beneficiada”, disse.

Outro investimento importante será a rua Bahia, que também terá o asfalto refeito e receberá um corredor de transporte coletivo. A licitação da empresa que fará o recapeamento está em fase final.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, explicou que essas obras financiadas pela Prefeitura com a Caixa Econômica Federal só estão saindo do papel por conta do investimento do Governo do Estado, no valor de R$ 15 milhões, sendo R$ 9,7 milhões do PAC Pavimentação, R$ 3 milhões do PAC Mobilidade Urbana e R$ 2,3 de revitalização do Anhandui.

“Conseguimos lançar essas obras graças à contrapartida do Governo do Estado. Se dependesse só dá Prefeitura não conseguiríamos aportar todos os recursos. Esperamos que novas parcerias sejam feitas para lançarmos mais obras na Capital”, disse Rudi.

E os investimentos não param por aí. Estão sendo asfaltados diversos bairros, inclusive, Jardim Anache e José Tavares, que não possuíam ruas asfaltadas, segundo o secretário. As obras têm prazo de conclusão de aproximadamente um ano.

Merecem ainda destaque a garantia da continuidade de obras como o recapeamento da Euler de Azevedo e das ruas Tenente Lira e do Seminário.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação.

Fotos: Chico Ribeiro (acessos à UCDB) e Saul Schramm (secretário Rudi Fiorese e Consul Assaf Trad).