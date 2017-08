Junior Mochi e comandante da PM discutem sobre segurança pública

A reunião contou ainda com a presença do Subcomandante Geral da PMMS, coronel Valdecir Escalhar e do diretor da Diretoria de Recrutamento, Seleção e Promoção (DRSP), coronel PM Edmilson Lopes da Cunha / Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi realizou nesta sexta-feira (18) uma visita ao Comandante-Geral, coronel Waldir Ribeiro Acosta, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, foram tratados assuntos relacionados a segurança pública, institucionais com objetivo de estreitar cada vez mais, uma melhor relação entre a Polícia e a Assembleia. Entre os assuntos abordados está um estudo para a construção do prédio do Batalhão da Polícia Militar no município de Coxim.

Para Mochi, todo compromisso tratado da melhor maneira a atingir a população é de grande valia. “A Assembleia Legislativa estará sempre à disposição para conversar, trocar ideias e buscar sempre melhorias nesse setor de grande demanda que é a segurança pública” afirmou o deputado.

A reunião contou ainda com a presença do Subcomandante Geral da PMMS, coronel Valdecir Escalhar e do diretor da Diretoria de Recrutamento, Seleção e Promoção (DRSP), coronel PM Edmilson Lopes da Cunha.

