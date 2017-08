Junior Longo pede melhorias na iluminação pública

“Não podemos aceitar esse tipo de situação. Se a população tem contribuído com custeio da Iluminação Pública, é mais do que direito ter o serviço”, ponderou o vereador / Divulgação

Preocupado com a qualidade de vida dos moradores campo-grandenses o vereador Junior Longo (PSDB) tem buscado intervir junto a Prefeitura reivindicando melhorias para nossa cidade Morena. Nesta semana apresentou 45 indicações durante as Sessões Ordinárias.

A principal reivindicação continua sendo o reparo nas vias urbanas seja com a realização de tapa-buracos, patrolamento e cascalhamento ou por fim a tão sonhada pavimentação asfáltica.

“Continuamos recebendo as reivindicações dos moradores de várias localidades de Campo Grande. Diante do abandono da administração passada, a atual tem sido cobrada duplamente. Nossa gente está cansada do abandono causado pela má gestão passada. E agora quer tudo solucionado. Sabemos do empenho do prefeito Marcos Trad juntamente com sua equipe, mas é nosso papel enquanto legislador representar os interesses de nossa gente”, disse Junior Longo.

Outra solicitação constante é a falta de iluminação pública. Durante a reunião no Bairro Inápolis a moradora Elenir disse que reclamou da cobrança da Contribuição sobre Custeio da Iluminação Pública (COSIP) junto a Energiza. “Eu liguei na Energiza e disse que na minha rua não tem uma lâmpada, só os postes de iluminação. Aí perguntei o porquê tinha que pagar a COSIP. Aí fui surpreendida pela atendente com a seguinte indagação: - A senhora anda no Centro durante a noite? Respondi que sim. Aí ela disse: por isso paga a COSIP. Fiquei indignada”, disse a moradora do Inápolis.

“Não podemos aceitar esse tipo de situação. Se a população tem contribuído com custeio da Iluminação Pública, é mais do que direito ter o serviço”, ponderou o vereador.

