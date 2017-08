Junior Longo entrega três Títulos de Cidadão Campo-Grandense na noite desta quarta

O vereador Junior Longo (PSDB) entregará três Títulos de Cidadão Campo-Grandense em reconhecimentos aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense, colaborando com o desenvolvimento da cidade.

Entre os novos “cidadãos campo-grandenses”, reconhecidos por Junior Longo estão: o empresário, Eder Luis de Oliveira; o deputado federal (PSDB), Elizeu Dionizio Souza da Silva e o reitor da Universidade Federal Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo Augusto Santos Turine.

Conheça um pouco mais dos homenageados:

Eder Luis de Oliveira é natural de Presidente Prudente, SP, nascido em 18/12/1973. Há 15 anos trocou seu estado natal pelo Mato Grosso do Sul onde é empreendedor atuante no ramo de supermercados. Desenvolve papel fundamental na promoção de, pelo menos, 120 (cento e vinte) empregos diretos em nossa Capital. Precisamente nos bairros Caiobá, Julio de Castilho e Jardim Aeroporto.

Desenvolve, ainda, importante trabalho social na distribuição de mais de 40 (quarenta) cestas básicas mensais há mais de dois anos como forma de retribuição pelas oportunidades que lhe foram proporcionadas em nossa cidade.

Elizeu Dionizio Souza da Silva - nasceu no dia 24 de janeiro de 1982, na cidade de Santa Tereza (ES). Filho do Pastor e Presidente da Assembleia de Deus Missões Antonio Dionizio da Silva e da Missionária Elizabeth Souza da Silva, tem duas irmãs. É casado com a médica Juliane Chaia Dionizio e tem duas filhas Clarice e Cecília.

Reside em Campo Grande desde 1991. Bacharel em Direito e Teologia, atuou na área de assessoria jurídica comunitária, acumulou conhecimentos jurídicos para servir a população. Como Presbítero da igreja Assembleia de Deus Missões, sempre trabalha na área social, desenvolvendo projetos para contribuir com a qualidade de vida da sua comunidade e dos cidadãos de Mato Grosso do Sul.

Elizeu Dionizio teve sua trajetória política iniciada há 10 anos, se empenhando na representação de um segmento da sociedade a qual faz parte, os evangélicos, visto que apesar dos esforços das instituições em fazer o bem ao próximo, precisariam ter seus ideais e objetivos coletivos garantidos, a partir de então foi iniciado um projeto político para tal representação.

Eleito vereador de Campo Grande no ano de 2012, com 5.983 votos, iniciou sua atuação parlamentar com uma característica de ter postura firme em assuntos diversos, sendo assim, em 2014, abriu-se a oportunidade de disputa para uma vaga na Câmara Federal, onde mais de 39 mil votos, assim adquirindo o direito a suplência e posteriormente assumindo o mandato de Deputado Federal.

Como Deputado tem feito um trabalho de buscar investimentos para Mato Grosso do Sul e garantir os direitos da família e dos cidadãos de bem.

Hoje na Câmara Federal dentre os cargos que ocupa destacamos a titularidade na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC e a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul-Parlasul.

O objetivo como parlamentar é promover um atendimento próximo a população, para entender suas necessidades e planejar as ações necessárias, sem nunca esquecer seus princípios e valores, pois são eles que o norteiam.

Marcelo Augusto Santos Turine é nascido em 8 de novembro de 1970 em Araçatuba/SP. É reitor da UFMS e possui graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual Paulista - IBILCE/UNESP (1991), mestrado em Inteligência Artificial pelo ICMC/USP São Carlos (1994), doutorado em Engenharia de Software pelo IFSC/USP São Carlos (1998) e pós-doutorado em Políticas Públicas pela PUC-SP (2000-2002). Professor Associado IV da Faculdade de Computação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FACOM/UFMS).

Foi coordenador técnico do Laboratório de Engenharia de Software (LEDES) (2002 a 2010). Chefe da Coordenadoria de Extensão, Cultura e Desporto da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PREAE/ UFMS) de 2004 a 2008. É membro do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE-MS (desde janeiro de 2008). Foi diretor científico da Fundação Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) no período de 2008 a 2010. Foi Diretor Presidente da Fundect de 2011 a 2016. Atua como professor pesquisador no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Faculdade de Computação da UFMS (FACOM/UFMS). Em parceria com várias universidades públicas brasileiras criou a plataforma SIGProj (http://sigproj.mec.gov.br/). Com diversas FAPs do Brasil desenvolveu a plataforma SIGFAP (Sistema de Informação e Gestão de Projetos das FAPs). Em parceria com a Embrapa Gado de Corte (CNPGC) criou o software e-SAPI:bovis para rastreabilidade bovina e pecuária de precisão.

Com a PUC/SP criou o SIGS (Sistema de Informação e Gestão de Programas Sociais - http://sigs.ledes.net). Tem experiência nas áreas de Engenharia Web, Reusabilidade e Componentes de Software, além de conhecimentos sobre modelos de gestão e inovação vinculados à política pública de CT&I do Brasil.

Além de educador e cientista, tem atuado nos últimos anos em gestão de pesquisa, extensão, desenvolvimento e inovação nas áreas de administração pública, agronegócio e gestão pública.

Serviço: A tradicional Sessão Solene de outorga de Título de Cidadão Campo-grandense, Título de Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo, faz parte das festividades do aniversário de 118 anos de Campo Grande. Será realizada realizam nesta quarta-feira (23), a partir das 19 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Transmissão do evento ao vivo: www.facebook.com/JuniorLongoMS

