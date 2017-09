Junior Longo entrega Título de Visitante Ilustre ao Ministro do Trabalho

O evento é uma realização da Câmara Municipal de Campo Grande, em convênio com a Superintendência Regional do Trabalho, em parceria com Governo do Estado e Prefeitura Municipal / Divulgação

O Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira esteve na Capital Morena, no sábado (02) para participar da abertura da a 2ª Feira do Trabalho de MS. Segundo dados oficiais com 72 serviços oferecidos gratuitamente e oportunidades de emprego, que totalizaram 10.445 atendimentos para a população.

“Foi uma oportunidade para que a população tivesse acesso a oportunidades de trabalho, emissão de documentos como carteira de trabalho, CPF, além de serviços na saúde, entre outros disse o vereador Junior Longo”

Para o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a feira é modelo para todo o País. "O que acontece aqui será multiplicado para outras unidades da federação. Os serviços que aqui são oferecidos para a população possibilitam que ela possa conhecer, primeiro, o que uma estrutura pública disponibiliza. Aqui, são mais de 70 parceiros que possibilitaram a realização dessa feira. A sociedade brasileira tem o direito e o Estado tem o dever de prestar um serviço eficiente em todos os seus aspectos. A Feira do Trabalho amplia os serviços oferecidos pelo Ministério do Trabalho. É importante para que a própria sociedade tenha conhecimento desses serviços", afirmou.

O evento é uma realização da Câmara Municipal de Campo Grande, em convênio com a Superintendência Regional do Trabalho, em parceria com Governo do Estado e Prefeitura Municipal, com apoio da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Cerca de cinco mil pessoas passaram pela ação no dia.

#Biografia - O ministro do Trabalho é pastor Ronaldo Nogueira (PTB-RS), membro da Assembleia de Deus e eleito deputado federal nos dois últimos pleitos. Além de pastor, Nogueira, 50 anos, é administrador de empresas graduado pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) de Porto Alegre, e pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Sua carreira política compreende mandatos como vereador em quatro legislaturas, além de ter atuado como secretário de Habitação e Assistência Social e de Obras e Serviços Urbanos do Rio Grande do Sul, além de diretor do Departamento de Transportes e diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

Após a Feira do Trabalho o Ministro Ronaldo Nogueira foi ministrar uma palavra aos obreiros da Assembleia de Deus Missões durante reunião realizada na subsede do Bairro Campo Nobre no Setor 04 da igreja.

#TítuloVisitanteIlustre - Junior Longo também é presbítero da Assembleia de Deus Missões, assim como seu antecessor na Câmara Municipal de Campo Grande, atual deputado federal, Elizeu Dionizio. “É uma honra para nós poder receber o Ministro e Pastor Ronaldo Nogueira que hoje ocupa o mais graduado cargo no país para desenvolver ações que promovam a geração de emprego e renda. Nós começamos aqui em Campo Grande com a Feira do Trabalho, mas tenho certeza que onde a feira for implantada será um sucesso”, finalizou o vereador tucano.

O título de Visitante Ilustre foi entregue na Assembleia de Deus na presença do Pastor-presidente da ADM, Antônio Dionizio, do deputado federal, Elizeu Dionizio, do Reitor da UFMS, Marcelo Turine do chefe de gabinete do Ministério do Trabalho, Willis Urbano Taranger e do superintendente Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Vladimir Benedito Struck e diante de toda congregação.

