Junho se despede com tempo firme e temperatura de até 34°C

Campo Grande (MS) – O frio dá uma trégua e o ultimo dia de junho será de tempo firme e temperaturas em ligeira elevação na maior parte do Estado nesta terça-feira (30).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região sul. Para as demais áreas a estimativa é de céu claro a parcialmente nublado.

A umidade do ar fica em estado de atenção neste dia com valores chegando aos 30% especialmente no período da tarde. Intensidade do vento será moderado com rajadas, e as temperaturas variam entre 16°C e 34°C.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições climáticas estimadas para Campo Grande e algumas cidades do Estado.

Uma nova frente fria é esperada entre os dias 01 a 08 de julho provocando queda acentuada de temperatura conforme estimativa do Cemtec. “Essa condição descrita caracteriza-se por atuação de frentes frias do inverno/2020 no Estado. Ressalta-se que é necessário o acompanhamento de atualizações futuras para confirmação da tendência”.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro