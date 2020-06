Campanha de proteção ao idoso terá participação da Fundesporte

Campo Grande (MS) – A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) terá participação na campanha Junho Prata, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Devido ao avanço da disseminação do novo coronavírus, a programação deste ano será totalmente on-line, com divulgação de conteúdo audiovisual por meio das redes sociais. A campanha, com o tema a “Situação da pessoa idosa em tempos de Covid-19”, segue até o final do mês.

A ação no Estado, promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Governo do Estado, e instituída pela Lei 5.215/2018, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), visa reunir esforços para conscientizar a população sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica de pessoas com 60 anos ou mais. Além disso, objetiva divulgar meios e canais destinados à denúncia ou à representação de condutas que impliquem agressão aos seus direitos.

A Fundesporte preparou um vídeo em que abordará, em um primeiro momento, as políticas públicas voltadas à terceira idade sul-mato-grossense no meio esportivo e relevância da atividade física no processo de envelhecimento. Na segunda parte do material, será exibida uma aula com dicas práticas de exercícios físicos, que podem ser realizados em casa durante o período de quarentena.

“Somos conscientes em relação à importância de tirar o idoso do sedentarismo, por questões físicas e mentais. Hoje, as doenças psicossomáticas e as crônico-degenerativas têm se tornado uma grande preocupação do sistema de saúde e a temos a missão de contribuir para o bem-estar da população idosa”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

De acordo com Miranda, o exercício físico regular e moderado auxilia para a manutenção do desempenho físico-funcional dos idosos, além de contribuir no controle de fatores de riscos para diversas doenças. “A atividade física é essencial para diminuir os danos causados pelo tempo, como o enfraquecimento muscular, perda de equilíbrio, coordenação, agilidade e flexibilidade. A prática regular também dá autonomia funcional para que o processo de envelhecimento seja saudável e que essas pessoas tenham condições de realizar suas tarefas cotidianas”.

O vídeo será disponibilizado no canal oficial da Fundesporte no YouTube e na página no Facebook, na quinta-feira (18.06), a partir das 8h30. Confira a programação completa da campanha Junho Prata clicando aqui.

Lucas Castro, Fundesporte

Foto: Divulgação