Junho começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – O mês de junho chega trazendo instabilidades no tempo. A segunda-feira (1.6) em Mato Grosso do Sul será de céu parcialmente nublado a nublado com chuva nas regiões sudoeste e sul do estado, e claro a parcialmente nublado passando a nublado no centro-oeste. Nas demais áreas o tempo fica claro a parcialmente nublado.

As temperaturas tem leve queda no comparativo com o dia anterior, e podem registrar mínima de 15°C e máxima de 31°C, com tendência a ligeiro declínio. Com as pancadas de chuva, a umidade relativa do ar fica um pouco mais elevada, atingindo índices entre 90% e 30%.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Mônica Alves