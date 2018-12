Jungmann: Pela 1ª vez, teremos recursos vinculados às loterias para Segurança

O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, assinou nesta terça-feira, 11, no Rio acordo de cooperação com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar equipamentos de segurança pública para a iniciativa privada.

De acordo com o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, a ideia é montar fundos de investimentos para adquirir projetos de tecnologia aplicadas na segurança pública, com uma gestão eficiente.

Presente no evento, o ministro Jungmann anunciou que outras medidas estão sendo tomadas para melhorar a segurança do País, que segundo ele terá no ano que vem mais recursos após a decisão do atual governo de dedicar parte da arrecadação das loterias para a área de segurança. "Pela primeira vez, teremos recursos vinculados às loterias para segurança pública."

"Em 2019 serão R$ 2 bilhões, em 2020 R$ 3 bilhões e R$ 4,5 milhões em 2021", anunciou Jungmann.