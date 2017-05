Juízes estaduais participam de curso da Ejud sobre correição em cartórios

Começou ontem (11) o curso “A Responsabilidade do Poder Judiciário na Fiscalização das Serventias Extrajudiciais”, promovido pelo Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Escola Judicial (Ejud-MS). O curso alia teoria e prática, pois além dos conhecimentos passados pelo Desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro, do TJSP, os magistrados farão visita a alguns cartórios para vivenciar a prática correicional.

Na abertura do curso participaram o corregedor-geral de justiça, Des. Romero Osme Dias Lopes, o Diretor Geral da Ejud-MS, Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, e também a Desa. Maria Isabel de Matos Rocha, além do juiz auxiliar da Corregedoria, Fábio Possik Salamene.

O corregedor-geral aproveitou o encontro com cerca de 45 magistrados para falar sobre a conduta ética do juiz perante as redes sociais e a internet. Momento em que trouxe a problemática da exposição pública a que todos estão expostos ao utilizarem as tecnologias.

O curso acontece no Novotel, em Campo Grande, e termina hoje (12).



