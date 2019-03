Juíza ordena internação de adolescente que tentou esfaquear estudantes

Um adolescente foi apreendido, após tentar esfaquear alunos de uma escola na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude do Rio, durante audiência hoje (20), o jovem demonstrou estar em aparente surto psicótico, relatou ouvir vozes e confirmou que tinha a intenção de matar seus colegas.

O caso ocorreu ontem (19), no Colégio Irineu Marinho, em Marechal Hermes, zona norte da cidade. Após ser ouvido, a Justiça determinou sua internação em um hospital psiquiátrico.

A juíza Vanessa Cavalieri afirmou que a internação psiquiátrica compulsória tem o objetivo de fazer uma avaliação e buscar tratamento para o menor.

As informações foram divulgadas pela assessoria do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro.