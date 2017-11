Juíza determina prisão de Puigdemont e outros ex-membros de governo da Catalunha

A juíza Carmen Lamela determinou a prisão do ex-presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, e de outros quatro ex-membros do governo da região.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, o pedido foi feito pelo Ministério Público e ignora o pedido dos advogados de defesa para que os acusados respondessem as acusações a partir de Bruxelas, aonde estão. No entanto, as autoridades recusaram o pedido, alegando que não há razão que justifique a ausência dos acusados na Espanha.

Como Puigdemont e os quatro ex-membros do governo estão em Bruxelas, a juíza deve emitir uma ordem de prisão europeia. A partir disso, será responsabilidade das autoridades belgas prender os acusados.

Mais cedo, a juíza já havia decretado a prisão de outros nove integrantes do governo.