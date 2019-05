Juíza defende ampliação de políticas públicas para mulheres vítimas de violência

Cabe aos vereadores fazer proposições de melhoras para as mulheres, disse juíza - Divulgação

Utilizando a Tribuna na Câmara Municipal de Campo Grande, a convite da vereadora Enfermeira Cida Amaral, a juíza Jacqueline Machado, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, defendeu a ampliação das políticas públicas voltadas para mulheres que foram vítimas de violência doméstica.

Segundo ela, a violência a qual muitas mulheres são submetidas vai muito além das agressões. “Temos a falta de serviços de saúde, serviços públicos de segurança, que atingem principalmente as mulheres pobres, vulneráveis, negras, indígenas e deficientes. Tentamos avançar na questão dessas políticas e cabe a vocês, vereadores, fazer proposições de melhoras para as mulheres e vítimas de violência doméstica”, defendeu.

Para a magistrada, o debate de gênero deve ser levado para dentro das escolas. “Se não falarmos sobre isso na escola, não estaremos protegendo nossas crianças. Quando falamos em gênero, falamos na construção de papeis sociais para homens e mulheres. São violências que precisamos trabalhar. E uma das formas é falar em gênero sim, como papel de construção social. Homens e mulheres já têm direitos iguais”, continuou.

Jacqueline Machado ainda citou números que colocam o Brasil entre os países com maior número de mulheres vítimas de violência. “Estamos em um país em que, a cada duas horas, uma mulher é morta, e a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Em dez anos, tivemos 40 mil mulheres assassinadas. São mais mortes do que em locais onde há guerra”, finalizou.

Conforme a vereadora Enfermeira Cida Amaral, as mulheres não sofrem só a violência física, mas também a psicológica. “Essa pode ser ainda mais grave”, analisou. “É muito difícil falar de gênero e feminismo. Quero pactuar com meus 28 colegas para fazermos um seminário e falar sobre gênero para os homens. Quando o homem entender a mulher, ele vai parar de agredi-la. Precisamos de conscientização, precisamos quebrar esse paradigma. Precisamos de paridade. Como legisladora municipal, estou à disposição para que as leis que já existem sejam cumpridas”, finalizou.