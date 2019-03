Juíza decreta preventiva de duas mulheres por estelionato em Brumadinho

AGEPAN Agepan busca com transportadora, Prefeitura e Câmara melhorias no transporte de Ladário

GERAL Com previsão de pancadas de chuva em SP, risco de transbordamentos permanece

ECONOMIA Balança tem superávit de US$ 655 milhões na primeira semana de março

ECONOMIA Procon-SP recomenda à Gol suspensão imediata de operação do Boeing 737 Max 8

ECONOMIA Líder do PSL na Câmara diz que PEC da Desvinculação não tira foco da Previdência

ECONOMIA Vale diz que tomará medidas para restabelecer atividade do porto em Mangaratiba

TEMPO Defesa Civil emite alerta de tempestade para as próximas 24 horas em MS

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados