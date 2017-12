Juiz retoma regulamentação de reserva Indígena Jaraguá

A Justiça Federal suspendeu, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), a vigência da portaria do governo Michel Temer (PMDB) que reduzia a extensão da Terra Indígena Jaraguá, na zona norte de São Paulo.

A norma do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi questionada pelo MPF, que entende que houve desrespeito ao ordenamento jurídico brasileiro. A portaria anterior, revalidada, reconhece a posse permanente dos Guarani em uma área de 512 hectares, o que corresponderia à ocupação tradicional e histórica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.