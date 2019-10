Juiz rejeita tentativa de Trump de bloquear liberação de declarações de IR

O juiz federal de Nova York Victor Marrero rejeitou hoje um pedido apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para bloquear uma intimação determinando que ele entregue declarações de imposto de renda referentes a um período de oito anos.

A menos que seja derrubada por outra corte, a decisão significa que a empresa de contabilidade de Trump precisa começar a entregar os documentos hoje.

As declarações foram solicitadas pelo promotor do distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr, que investiga o suposto envolvimento da Organização Trump na compra do silêncio de duas mulheres que alegam ter tido relações com o presidente.

Advogados de Trump dizem que a investigação tem motivações políticas e que a busca por suas declarações deve ser interrompida por ele estar imune de qualquer inquérito criminal enquanto for presidente. Fontes: Dow Jones Newswires/Associated Press.