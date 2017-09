Juiz Odilon de Oliveira deve ministrar palestra em Costa Rica, após receber convite do presidente da Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Costa Rica-MS, vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PSB) e o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), se reuniram com o juiz federal Odilon de Oliveira, na quarta-feira (27). O encontro aconteceu no gabinete do magistrado, na sede da Justiça Federal de Campo Grande-MS.

Lucas e Juvenal aproveitaram a ocasião para discutir com o juiz federal, de forma bastante aberta, assuntos envolvendo o cenário político nacional e estadual. Além disso, durante a reunião, o presidente da Câmara convidou Odilon para ministrar uma palestra em Costa Rica, durante a Semana Municipal de Combate às Drogas, que deve ocorrer até o final do mês de outubro, em data ainda não definida.

“Tivemos uma conversa muita produtiva com o Odilon, e o juiz firmou compromisso de estar em Costa Rica para ministrar essa palestra. Tudo depende agora da assessoria dele fechar a agenda, mas já está bastante adiantado. Será muito bom contar com a presença do juiz Odilon, figura jurídica reconhecida nacionalmente, que muito irá contribuir expondo o seu conhecimento para a nossa população e nos ajudando a enfrentar as drogas no município”, explica Lucas Gerolomo.

A Semana Municipal de Combate às Drogas é um evento promovido pelo Conselho Municipal Antidrogas de Costa Rica (Comad), que e em 2017 chega a sua terceira edição. De acordo com a Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, Soliane Anacleto, o Comad aguarda a definição da disponibilidade de agenda do juiz Odilon, para decidir as datas de realização da Semana de Combate às Drogas.

“A gente sabe que o vereador Lucas está fazendo essa negociação com o Odilon de Oliveira e agora nós só precisamos saber quando ele (juiz) terá agenda para vir até Costa Rica ministrar a palestra. Então, nós decidimos que vamos definir a programação da Semana Municipal de Combate às Drogas a partir da posição do Odilon. Se ele puder vir na última semana de outubro, então faremos o evento na última semana de outubro”, esclareceu Soliane.

Ainda conforme a Secretária Executiva, o certo mesmo é que a Semana Municipal de Combate às Drogas deve acontecer mesmo dentro do mês de outubro, obedecendo ao planejamento inicial do Comad.

Odilon de Oliveira possui 68 anos e é juiz federal, famoso por atuar no combate ao crime organizado na região de fronteira com o Paraguai. Ficou nacionalmente conhecido por prender traficantes de drogas da região onde atua como magistrado. Vive sob forte escolta de policiais federais e atua na Justiça Federal de Campo Grande.

