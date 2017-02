Juiz dos EUA decide que caso de veto a imigrantes deve continuar a tramitar

Um processo dos Estados de Washington e Minnesota que contesta a proibição de entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá prosseguir enquanto um tribunal de apelações considera uma injunção no caso, decidiu um juiz federal na segunda-feira em Seattle. O Departamento de Justiça desejava deixar o caso em suspenso enquanto um tribunal de apelações decide se um painel de 11 magistrados deve revisar o pedido do governo para permitir o veto.

O magistrado James Robart, porém, disse que o caso não deve parar. Os Estados dizem que o processo não deve interferir com a revisão pelo tribunal de apelações. Robart determinou que os dois lados se preparem para seus argumentos sobre se o veto aos imigrantes de sete países deve ou não ser permanentemente bloqueado.

Na semana passada, um painel de três juízes se recusou a retomar o veto aos imigrantes. O painel rejeitou por unanimidade a alegação do governo sobre a autoridade presidencial para isso. Fonte: Dow Jones Newswires.

