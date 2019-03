Juiz da Lava Jato, Bretas assiste desfile na Sapucaí ao lado de Witzel e Doria

O juiz da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, chegou pouco depois das 22h deste domingo no camarote do governo do Estado, na Marquês de Sapucaí, para assistir o primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial.

No mesmo camarote estavam os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio, Wilson Witzel, anfitrião. Por causa da chuva, que afetou o trânsito, o desfile começou atrasado, às 22h.

Marcelo Bretas comentou rapidamente as mudanças no depoimento do ex-governador fluminense Sérgio Cabral, ao deixar o camarote do governo do Estado do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí.

"Só posso dizer uma coisa: como juiz sou todo ouvidos", afirmou o juiz, evitando se estender nos comentários.

Nos últimos dias, Cabral mudou de postura e passou a admitir participação em esquemas de corrupção, além de ter citado nomes de outros políticos como parceiros nos episódios de desvio.