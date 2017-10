Juiz cria programa para agilizar julgamento de presos em Mato Grosso do Sul

Sistema criado pelo Juiz Aluizio Pereira dos Santos - Reprodução

Um programa para alertar os magistrados de algum processo que esteja parado ou sem o devido andamento. Esse é o objetivo do “GPS do Preso Esquecido”, sistema criado pelo Juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O sistema do TJMS traz nome, data e informações sobre o processo, recebimento de denúncia, data de audiências e data da sentença.

“Trata-se de uma ferramenta para que o juiz identifique os presos que estão esquecidos e deem assim o regular andamento. A grande importância é exatamente permitir ao juiz identificar a situação do preso dele”, citou.

E complementa: “Ter esses dados no papel, como antigamente, dá muito mais trabalho. Mesmo que em uma lista. No nosso sistema, a lista dos presos está a um clique do juiz”.

Aluizio Pereira dos Santos tem mais de 20 anos de magistratura. Ele já recebeu várias condecorações pelo serviço prestado em Mato Grosso do Sul.

Segundo ele, o “GPS do Preso Esquecido auxiliará muito a nível nacional para monitoramento, de forma prática, da situação dos presos no país”. Por isso, as informações do sistema serão encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como sugestão de programa modelo para ser usado no Brasil.