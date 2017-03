Juiz bloqueia temporariamente novo decreto anti-imigração de Trump

Um juiz no Havaí bloqueou temporariamente a validade do novo decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para restringir a entrada de imigrantes no país. O juiz distrital Derrick Watson emitiu sua decisão nesta quarta-feira, após ouvir os argumentos sobre o pedido do Havaí para restringir temporariamente a medida.

Com a decisão, o decreto de Trump não entra em vigor nesta quinta-feira, como previsto até então. Mais de seis Estados tentam barrar a medida e tribunais federais em Maryland, no Estado de Washington e no Havaí ouviram nesta quarta-feira argumentos sobre se a medida deveria ser válida.

O Havaí argumentou que a medida discrimina com base na nacionalidade e impediria que moradores locais recebessem visitas de parentes nos seis países de maioria muçulmana alvos do veto. O Estado também diz que a norma prejudicaria seu setor turístico e a capacidade de recrutar estudantes e trabalhadores estrangeiros. Fonte: Associated Press.

