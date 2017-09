Jucems fecha as portas nesta quarta-feira para implantação de novo sistema e reabre na segunda

Campo Grande (MS) – A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) não terá atendimento ao público externo nesta quarta-feira (6.9), em virtude da implantação do novo Sistema de Registro Mercantil (SRM). A adesão ao SRM, em substituição ao antigo sistema utilizado pela Junta, vai permitir ao órgão mais agilidade, reduzindo a burocracia no processo de registro de empresas e trazendo mais segurança jurídica ao empresário. A Jucems retoma suas atividades normais na segunda-feira, 11 de setembro.

Os servidores da sede e dos 21 Escritórios Regionais da Jucems já estão sendo capacitados para operarem na nova plataforma – o treinamento começou na segunda-feira (4.9) e termina na quarta-feira (6.9), das 8h às 12h. Além dessa preparação dos funcionários, o órgão também está orientando os profissionais da área de Contabilidade.

Nesta terça-feira (5.9), às 17h, o presidente a Jucems, Augusto de Castro, ministra workshop no Sebrae-MS direcionado aos contabilistas, com orientações e procedimentos do novo sistema de registro mercantil. Outros workshops serão realizados em Dourados (13/9); Ponta Porã (13/9); Três Lagoas (19/9); Coxim (26/9).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, “a implantação desse novo sistema de registro mercantil vai agilizar e desburocratizar o atendimento prestado pela Jucems, que é um órgão vinculado à Semagro. A partir da próxima semana, todos os processos da Junta serão digitais. Esse avanço contribui de maneira fundamental para as ações de fomento ao empreendedorismo no Estado”.

O que é o SRM?

O Sistema de Registro Mercantil realiza a gestão de todo o processo de registro de empresas e atividades afins na Junta Comercial. O SRM também é responsável pela gestão de dados das empresas e de todo trabalho que é feito no âmbito do registro empresarial de auditoria e controle. O sistema compreende todas as etapas do processo de registro: protocolo, análise, aprovação, devolução, digitalização e arquivamento.

O principal benefício do SRM é automatização dos procedimentos e o registro digital. Além destes, o novo sistema permite a validação do CEP, o acesso ao sistema de qualquer lugar, pois é via web, enquanto o Siarco só permite o uso no prédio da Junta Comercial, e atende a todas as Instruções Normativas do Departamento Empresarial de Registro e Integração, DREI. Com o SRM, além do registro de empresas se tornar digital, as certidões poderão ser solicitadas e recebidas, e os livros poderão ser protocolados pelo ambiente virtual.

Cronograma de Workshops com contabilistas sobre o novo SRM

Dourados

Data: 13 de setembro

Horário: 14h

Local: Associação Comercial e Empresarial de Dourados – Avenida Joaquim T. Alves n°. 1.480 – Centro

Ponta Porã

Data: 13 de setembro

Horário: 18h

Local: Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã – Avenida Brasil n°. 2883 – Centro

Três lagoas

Data: 19 de setembro

Horário: 14:00

Local: Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas – Rua Wilson Carvalho Viana n°. 519

Coxim

DATA: 26 de setembro

HORÁRIO: 14h

Local: SEBRAE Coxim – Avenida Salgado Filho n°. 105 – Jardim Aeroporto

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários