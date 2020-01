Jucems apresenta resultados da Junta Digital em Encontro Nacional realizado no MT

O ENAJ tem por objetivo a troca das melhores práticas adotadas pelas juntas comerciais de todo o território nacional - Foto: Divulgação

O trabalho da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) para a desburocratização dos procedimentos para o registro público de empresas foi apresentado no 1º ENAJ (Encontro Nacional das Juntas Comerciais Brasileiras de 2020), realizado nos dias 23 e 24 de janeiro em Cuiabá (MT).

Em novembro de 2018, a Jucems, órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) modernizou os seus serviços, permitindo que serviços como constituições, alterações, extinções e arquivamento de outros documentos de interesse do empresário, além de emissão de certidões, possam ser feitos de forma remota, pela Internet, a qualquer horário do dia. O sistema trouxe agilidade e simplicidade ao processo de abertura de empresas, um antigo gargalo que afetava o setor empresarial e que foi resolvido.

O presidente da Jucems, Augusto Castro, participou do ENAJ e ressaltou o desempenho do ano de 2019 na abertura de empresas em Mato Grosso do Sul. “Foi o melhor resultado dos últimos seis anos, com 7.087 empresas abertas no Estado. Esse desempenho tem relação direta com os avanços implantados pela Junta Comercial, principalmente o processo de digitalização total dos processos, a partir de novembro de 2018”, afirmou.

O ENAJ tem por objetivo a troca das melhores práticas adotadas pelas juntas comerciais de todo o território nacional, sempre buscando a simplificação e desburocratização dos procedimentos para o registro público das empresas, estabelecendo um ambiente de negócios favorável aos empreendedores, visando o desenvolvimento econômico do Brasil. O encontro é promovido pela FENAJU- Federação Nacional das Juntas Comerciais Brasileiras.

Esta edição do ENAJ contou com a participação de 15 estados brasileiros e do Distrito Federal, e todos os presidentes foram recebidos na quinta-feira (23), pelo governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás, oportunidade na qual ressaltou o fundamental papel de integrador estadual dos órgãos envolvidos no registro de empresas desempenhado pelas juntas comerciais.