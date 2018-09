Jovens veem em curso de cabeleireiro oportunidade de emprego e profissão

O curso de barbeiro e cabeleireiro, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), e da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, dá oportunidade a jovens de se profissionalizarem e se inserirem no mercado de trabalho.

Jéssica Delgado, moradora do Bairro Hortênsia, conta que sonha com uma profissão e com a independência financeira.

“Quero me profissionalizar e ter meu próprio dinheiro, não depender de ninguém economicamente”, diz.

Letícia Rodrigues, moradora do bairro Universitário, também vê no curso uma oportunidade de se profissionalizar.

“Vejo aqui neste curso, que é totalmente gratuito, e por isso possível para muitas de nós, uma grande oportunidade de ter uma profissão, de conseguir um trabalho e ajudar nossas famílias”, diz.

E exatamente este o objetivo do curso. Incentivar jovens em situação de vulnerabilidade a superarem suas dificuldades e incluí-los no mercado de trabalho, proporcionando uma profissão e promovendo também a autoestima.

Os alunos têm de 15 a 29 anos de idade, de ambos os sexos, e nesta turma da Secretaria das Mulheres estão participando 30 meninas. O curso terá duração de três meses, sendo a formatura no mês de dezembro, época em que mais se contrata profissionais para a área.

Instrutor do curso, Marcos Rogério, conta que quando iniciou a primeira turma, há 90 dias, não esperava o sucesso que o programa está tendo.

“Começamos com 30 alunos na primeira turma e a metade se inseriu imediatamente no mercado de trabalho. Depois fizemos uma turma só para pessoas com deficiência e já estamos totalizando 75 alunos formados”, diz.

O curso é totalmente gratuito e é focado para pessoas em situação de vulnerabilidade que estão procurando o primeiro emprego e não conseguem uma oportunidade no mercado de trabalho.