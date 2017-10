Jovens são encaminhados para emprego durante Feira da Empregabilidade da Subsecretaria da Juventude

Mais de 100 jovens que se formaram nos cursos do Telecentro, oferecido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude da Prefeitura de Campo Grande, participaram da Feira da Empregabilidade na manhã deste sábado (28). O evento ocorreu na sede do órgão público e teve como objetivo a entrega dos certificados de conclusão dos cursos de Secretariado Executivo, Departamento Pessoal e Tecnologias, a inscrição para os novos cursos, o cadastro de currículos dos jovens a oferta de emprego.

A feira teve a participação de empresas parcerias que encaminharam os jovens para o mercado de trabalho ou fizeram o recebimento dos dados para arquivo em banco de dados com o intuito de buscar a melhor colocação no emprego conforme as informações fornecidas. Estiveram presentes o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), a Associação Brasileira de Recursos Humanos em Mato Grosso do Sul (ABRH-MS) e a Skill.

Após receberem os certificados, os formandos tiveram a oportunidade de buscar uma vaga no mercado de trabalho. Ao todo foram realizados 44 atendimentos pelo IEL. O CIEE agendou 10 novas visitas, 20 cadastramentos e sete encaminhamentos para emprego. A Skill/ABRH-MS cadastrou 72 currículos no banco de dados.

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, destacou que uma das primeiras ações durante o início do mandato foi implantar o órgão para atender a essa parcela da população.

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são mais de 217 mil jovens entre 15 e 29 anos, idade preconizada pelo Estatuto da Juventude, que moram na capital sul-mato-grossense.

“A gente houve o discurso de que a juventude é o futuro desse país e eu acho que nos somos o presente. Uma realidade viva. E a partir do momento em que nós investirmos com solidez, com eficiência e, acima de tudo, com qualificação, a tendência é cada vez colhermos frutos melhores”, disse o prefeito.

Marquinhos ressaltou ainda que as atitudes realizadas agora, vão ter consequências no futuro. De acordo com ele, se não houver um planejamento específico para preparar o jovem para que ele possa se desenvolver, daqui há alguns anos eles ainda vão continuar distribuindo currículos. “E daqui seis, sete anos não demora. É um piscar de olhos. Por isso nós estamos qualificando, estamos jogando a semente”.

A realização desta feira, com a participação de parceiros envolvidos na empregabilidade dos jovens, completa um ciclo de formação composto por três pilares: o Curso de Capacitação Profissional, que promove a formação do jovem por meio de palestras sobre comportamento e mercado de trabalho, o Telecentro, que fornece a capacitação para o emprego, e o encaminhamento para as vagas existentes, atendendo a demanda do mercado campo-grandense.

“Hoje abrimos as portas para que as empresas parcerias que fazem os agendamentos e os encaminhamentos para as entrevistas de emprego façam o cadastro diretamente aqui na Subsecretaria de Juventude. E vamos repetir esse evento de tempos em tempos para levar o jovem ao mercado de trabalho”, disse o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Maicon Nogueira.

O representante da Superintendência do Ministério do Trabalho em Campo Grande, Edmar Maciel, destacou que em um momento de crise pela qual o país está passando e se recuperando, é fundamental o apoio de entidades que contribuam com a formação e a capacitação de pessoas para contribuírem para sair desses tempos ruins. “Acho que cada um tem que fazer a sua parte. Dentro daquilo que se pode fazer. Indo, inovando, ousando, porque se você não tem dinheiro, você tem que ousar, tem que buscar parceiros para que você faça acontecer”.

Tomando como exemplo de conquista a própria vida, a vereadora Enfermeira Cida do Amaral, destacou que mesmo com uma mãe analfabeta, ela estudou e conseguiu enfrentar os desafios que a vida lhe deu. Para ela, os jovens estão tendo uma grande oportunidade de construir novos caminhos. “Quando eu estudo, eu faço a diferença. Agora nós temos que estudar, temos que fazer a diferença, temos que saber cobrar. Precisamos acreditar, fazer diferente, questionar, e com vocês estudando aumenta mais o poder de argumentação. O que quero pedir para vocês é que não parem de estudar, não interessa o curso, mas faça bem feito”, disse.

A formação dos três pilares proposta pela Subsecretaria de Juventude da capital visa fortalecer os jovens. Para alcançar essa parcela da população, uma equipe da Subsecretaria vai até as escolas estaduais fazer o convite e o cadastro dos alunos para a participação nos cursos de Capacitação Profissional e do Telecentro.

Foi assim que a estudante Isadora Merlote recebeu os certificados de conclusão de dois cursos oferecidos pela Subsecretaria. Ele se formou em Secretariado Executivo e Departamento Pessoal. “Achei uma oportunidade muito boa e quero fazer outros. Tenho certeza que os cursos vão ajudar na minha comunicação e me portar dentro da empresa”, disse.

Já o pai de uma aluna que se formou também no Telecurso destacou que primeiro os sobrinhos fizeram as atividades e depois convidaram a prima. Ele acredita que as oportunidades para os jovens estão maiores atualmente e sempre reforça para os jovens da família que na época da juventude dele não havia essas oportunidades. “Falei para eles que na nossa idade não tinha esses cursos para fazer. Minha filha gostou do curso, ela comenta que se tiver mais oportunidades vai fazer outros cursos também. Com os cursos as crianças tem ocupação, tem uma oportunidade para o emprego desde jovem”, destacou o promotor de vendas, Reginaldo Tadeu Garcia.

O evento contou também com a participação da presidente do Lions Clube Campo Grande Sul, Vera Amorim, do presidente regional do Lions Clube, Leonildo José da Cunha, do presidente do Lions Clube Cidade Morena, Joventino Cardoso de Andrade, do chefe de gabinete do vereador Dr. Loester, José Sebastião, e de representantes das Secretarias Municipal de Finanças e de Desenvolvimento e Comércio.